Житель Башкирии лишился денег при попытке оформить кредит
23-летний житель Нефтекамска обратился в полицию и рассказал, что лишился денег при попытке оформить кредит. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Парень решил получить потребительский кредит и оставлял заявки на различных сайтах. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, представился сотрудником надежного банка и сообщил об одобренном кредите на полмиллиона рублей.
Для перевода денег на счет гражданина потребовали оплатить страховку – 1 процент от суммы кредита. Житель города, не задумываясь, осуществил перевод - 5 тысяч рублей на продиктованный счет. Вслед за этим поступил очередной звонок с условием о необходимости приобретения страхового полиса за 20 тысяч рублей. Когда мужчина отказался от дальнейших платежей, его начали запугивать тем, что кредитный счет уже открыт, якобы, если его не закрыть, то он обязан будет выплачивать проценты. Соответственно, за аннулирование счета у нефтекамца потребовали еще денег.
пресс-служба МВД по РБ
Нефтекамец понял, что его обманули, и поспешил обратиться в полицию. Сейчас оперативники устанавливают все детали случившегося.