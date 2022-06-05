В Башкирии молодой водитель без прав погиб в ДТП

Вчера, четвертого июня, в Аскинском районе Башкирии опрокинулся автомобиль ВАЗ-2105. В Госавтоинспекции РБ сообщили, что ДТП произошло на первом километре автодороги Кашкино - Гумбино.

За рулем "Лады" пятой модели находился 19-летний парень. В ходе проверки стало известно, что у него нет водительского удостоверения, а также транспортное средств не было зарегистрировано.

Фото №1 - В Башкирии молодой водитель без прав погиб в ДТП

Водитель скончался от полученных травм до приезда врачей. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Видео: ГИБДД по РБ.

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