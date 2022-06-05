В Башкирии 18-летний парень угнал мотоцикл и похитил ценности из багажника автомобиля

В середине мая 33-летний житель Белорецка обратился в полицию и рассказал, из багажника его автомобиля похитили портативную колонку, сабвуфер, набор отверток и сумку с документами. Также через некоторое время обратился 23-летний местный житель с заявлением об угоне мотоцикла, который был куплен буквально неделю назад. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Фото №1 - В Башкирии 18-летний парень угнал мотоцикл и похитил ценности из багажника автомобиля

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отделение полиции. Им оказался 18-летний местный житель.

Задержанный рассказал, что в вечернее время гулял по городу в нетрезвом виде. Он начал дергать ручки и багажники автомобилей в надежде на то, что какой-то из них окажется открыт и в нем будет что-то ценное. По улице Пушкина парень вытащил из «Лады» ценности и направился дальше.

Возле дома по улице Косоротова он увидел мотоцикл и сначала решил только доехать на нем до дома, но затем захотел оставить его себе насовсем. Чтобы похищенный ранее сабвуфер не мешал езде, парень спрятал его, а сумку с документами выбросил. Путем соединения проводов белоречанин завел спорт-байк и направился в сторону поселка Октябрьский. Не доехав до дома, он оставил мотоцикл в лесу. Чтобы замести следы, подозреваемый перекрасил «железного коня» и оставил его на хранение своему знакомому в селе Ишля. По признанию рецидивиста, он планировал пользоваться мотоциклом только спустя год, когда «о нем все забудут».

пресс-служба МВД по РБ

На парня завели два уголовных дела. Расследование продолжается.

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