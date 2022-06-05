В Башкирии 18-летний парень угнал мотоцикл и похитил ценности из багажника автомобиля

В середине мая 33-летний житель Белорецка обратился в полицию и рассказал, из багажника его автомобиля похитили портативную колонку, сабвуфер, набор отверток и сумку с документами. Также через некоторое время обратился 23-летний местный житель с заявлением об угоне мотоцикла, который был куплен буквально неделю назад. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отделение полиции. Им оказался 18-летний местный житель.
Задержанный рассказал, что в вечернее время гулял по городу в нетрезвом виде. Он начал дергать ручки и багажники автомобилей в надежде на то, что какой-то из них окажется открыт и в нем будет что-то ценное. По улице Пушкина парень вытащил из «Лады» ценности и направился дальше.
На парня завели два уголовных дела. Расследование продолжается.