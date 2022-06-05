В Башкирии 18-летний парень угнал мотоцикл и похитил ценности из багажника автомобиля

Возле дома по улице Косоротова он увидел мотоцикл и сначала решил только доехать на нем до дома, но затем захотел оставить его себе насовсем. Чтобы похищенный ранее сабвуфер не мешал езде, парень спрятал его, а сумку с документами выбросил. Путем соединения проводов белоречанин завел спорт-байк и направился в сторону поселка Октябрьский. Не доехав до дома, он оставил мотоцикл в лесу. Чтобы замести следы, подозреваемый перекрасил «железного коня» и оставил его на хранение своему знакомому в селе Ишля. По признанию рецидивиста, он планировал пользоваться мотоциклом только спустя год, когда «о нем все забудут».

пресс-служба МВД по РБ