Рапирист из Уфы Никита Нагаев: «В нашей республике наметилась очень крутая тенденция»

Накануне в башкирской столице состоялось техническое открытие дворца гимнастики. На сегодняшний день в режиме строительства находятся Центр борьбы, Центр гребного слалома, а также Центр фехтования, возведение которого запланировано к 450-летию Уфы.
Уфимский рапирист Никита Нагаев считает, что в настоящее время в Башкирии уделяется большое внимание развитию адаптивного спорта. Он уверен, что условия, созданные в Центре фехтования, поспособствуют новым победам спортсменов нашей республики и России.
Спорткомплекс будет двухэтажным и в проекте в нем разместили: универсальный и специализированный спортзалы, тренажерный зал и спортзал для индивидуальных занятий, комментаторская, пресс-центры, комната судей, четыре тренерские, столько же раздевалок, буфет. В Центре будет мастерская, очень важное место для фехтовальщика, чтобы подготовить свое оружие. В планах разместить медико-восстановительный блок. В его состав войдут комната отдыха, раздевалки, массажные комнаты, сауна, купели и хамам. На территории предусмотрены беговые дорожки, парковая зона, проезды, пешеходные дорожки и парковка для посетителей. Помимо тренировок, в спорткомплексе планируют проводить соревнования республиканского, межрегионального и всероссийского уровней.