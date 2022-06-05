Рапирист из Уфы Никита Нагаев: «В нашей республике наметилась очень крутая тенденция»

Спорткомплекс будет двухэтажным и в проекте в нем разместили: универсальный и специализированный спортзалы, тренажерный зал и спортзал для индивидуальных занятий, комментаторская, пресс-центры, комната судей, четыре тренерские, столько же раздевалок, буфет. В Центре будет мастерская, очень важное место для фехтовальщика, чтобы подготовить свое оружие. В планах разместить медико-восстановительный блок. В его состав войдут комната отдыха, раздевалки, массажные комнаты, сауна, купели и хамам. На территории предусмотрены беговые дорожки, парковая зона, проезды, пешеходные дорожки и парковка для посетителей. Помимо тренировок, в спорткомплексе планируют проводить соревнования республиканского, межрегионального и всероссийского уровней.