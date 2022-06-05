В Башкирии начали работу лагеря дневного пребывания школьников

Разнообразить детский досуг решили в школах республики. Спортивные и исторические каникулы – такие акценты сделали в лагере уфимской школы №74. В Кумертау для ребят организовали экологическую смену, в технопарке проведут профессиональную подготовку будущего. Всего в Башкортостане более 800 лагерей с дневным пребыванием. Как организован отдых детей?

Пас на каникулы. Смена в школьном лагере началась по-спортивному. Команды занимают первые места на городских соревнованиях. У каждого – своя мотивация. Капитан Гульнара Галиева начала заниматься этим видом спорта с необычной подачи.

Ещё одно отличие лагеря при 74-й школе – исторический уклон. В учебном заведении есть классы экскурсоводов. Во время смены лагеря они продолжат занятия. Имран Ишкин – будущий третьеклашка, историю изучает с первого класса.

В Кумертау акцент на экологии. Соответствующее направление – для учеников школы №3. Для ребят организованы спортивные соревнования, экскурсии, творческие конкурсы. И всё это проходит на свежем воздухе.

В кумертауской школе № 6 воспитывают будущих певцов. В актовом зале формат караоке. Творческий номер готовят и в лагере при детском технопарке «Квантолаб». Ребята не только попробуют себя в роли артиста, но и примерят профессии будущего.

У юных художников из Белорецка тоже занятия продолжаются. Начинается период пленэров. Первую картину ребята написали на берегу городского пруда. Урок провёл художник из Орска Олег Китаев. Главное наставление мастера можно сравнить с известной фразой о том, что не место красит человека, а человек – место.

В этом году дни в лагерях начинаются с поднятия российского триколора.