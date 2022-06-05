На инвестфоруме «Зауралье» в Башкортостане заключили соглашения на 107 млрд рублей

Развитие регионального бизнеса в условиях санкций стало главной темой пленарного заседания форума. Сейчас в отношении России введено более 10,5 тысячи ограничений. Больше, чем в отношении любой другой страны в мире. Тем не менее экономика держит удар и даже улучшает показатели. Активно развивается импортозамещение, и далеко не все иностранные партнёры решили отказаться от совместного бизнеса.