В Уфе простились с 29-летним Романом Шафиковым, который погиб во время спецоперации на Украине

В башкирской столице простились с 29-летним Романом Шафиковым, который погиб во время спецоперации на Украине. Траурная церемония проходила в театре «Нур». На ней присутствовали мэр Уфы Ратмир Мавлиев и руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин.

После возложения цветов участники вспомнили бойца добрым словом. За храбрость и отвагу боец посмертно награжден орденом Мужества. Помимо этого, Роман Шафиков удостоен ордена генерала Шаймуратова, который передали его супруге.

Роман Шафиков отучился в школе №31. В 2013 году он отправился на срочную службу. В 2015 году погибший военный поступил в МВАА в Санкт-Петербурге, а после ее окончания был отправлен в войсковую часть Псковской области.