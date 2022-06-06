Жителю Уфы ужесточили наказание за жестокое избиение товарища

В Башкирии перед судом предстал житель Уфы, которого обвинили в жестоком убийстве. Ранее его уже признали виновным в преступлении, однако прокуратура попыталась добиться ужесточения наказания.
В июле 2019 года между двумя друзьями произошёл конфликт. Во время ссоры житель Уфы ударил друга металлической трубой по голове. 37-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. После медики признали пострадавшего инвалидом второй группы.
Свою вину уфимец не признал. Однако суд вынес обвинительный приговор, который был обжалован в апелляционном порядке. Ему назначили наказание сроком на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан выплатить пострадавшему 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.