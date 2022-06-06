Жители Башкирии присоединились к экоакции «Марафон зеленых дел»

Она прошла во Всемирный день окружающей среды. Уфимцы навели порядок на единственной особо охраняемой природной территории в городе – Непейцевском дендропарке.
Также прошла эстафета Экочеллендж «Спасай планету» по очистке берегов реки Уфы от мусора. Активисты традиционно уже убрались на набережной в Сипайлово. Несмотря на регулярные субботники, горы мусора всё равно успевают набраться. Так что задача «Марафона зелёных дел» не просто убраться в городе, но и навести порядок в головах людей.
В акции участвовала не только Уфа, марафон прошёл во многих районах и городах Башкортостана. В Стерлитамаке тоже решили провести в порядок набережную и прилегающую территорию. Набралось около сотни мешков с мусором.