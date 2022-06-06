Спасатели Башкирии вытащили из воды мужчину и 11-летнего мальчика

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил о спасении утопающих в республике. Спасателям удалось «отвоевать» у воды мужчину и ребёнка.

5 июня в Кумертау 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, по его словам, чтобы освежиться. Отплыв от берега, он начал тонуть. К счастью, спасатели вовремя заметили тонущего и вытащили его из воды.

Позже помощь потребовалась 11-летнему ребёнку. Мальчишка решил переплыть пруд, но на середине водоёма у него закончились силы. Ребёнка заметили спасатели. Известно, что на пруду мальчик был без присмотра взрослых. История закончилась благополучно, помощь врачей ему не потребовалась.