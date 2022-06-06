В Башкирии рассказали о реализации инвестпроекта по строительству двух зерносушильных комплексов

Общая производительность 100 тысяч тонн в час. В Мечетелинском районе реализуется инвестпроект по строительству двух зерносушильных комплексов, что позволит сельхозпредприятию «Актау» увеличить мощности для приемки, подработки и сушки зерна. Хозяйство является семеноводческим и обеспечивает сельхозтоваропроизводителей качественными семенами зерновых и зерно-бобовых культур. В общей сложности в проект планируют инвестировать 320 миллионов рублей.

Полный объем проекта – два зерносушильных комплекса на территории Мечетлинского района со строительством зерноскладов в общей сложности 8 тысяч квадратных метров.

Ильдар Нигаматьянов, директор сельхозпредприятия

Один из зерносушильных комплексов уже построен. Во время ввода  его в эксплуатацию, рассказывает руководитель хозяйства, возникли определенные сложности с газификацией и электроснабжением объекта. Но после обсуждения вопроса на «Инвестчасе с главой республики проблема решилась. Осенью того года зерносушильный комплекс запустили.

Обеспечивают семенами не только наш район, но и ближайшие районы северо-востока. Северные районы в этом году много обращались в связи с засухой, нехваткой семян. И соседние хозяйства обращались, например, Свердловская область.

Вадим Садыков, заместитель главы администрации Мечетлинского района по сельскому хозяйству
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