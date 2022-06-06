В Уфе прошла научная конференция, приуроченная к 80-летию Фаниля Файзуллина

В Уфе прошла научная конференция, приуроченная к 80-летию башкирского учёного-социолога и философа Фаниля Файзуллина. Он выступил с докладом, который был посвящен реализации социального потенциала и его влияние на развитие страны.

Исследования показывают, что люди с высшим образованием считают, что их соцпотенциал используется лишь на 25-30%. Учёные ставят перед собой задачу разработать механизм его активации. По их мнению, это сильно отразится на развитии страны, особенно на оттоке умов, сократится миграция талантливых людей.