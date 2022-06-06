Приставы Башкирии спасли людей от возможного пожара

Приставы в Башкирии спасли людей от возгорания, которое произошло в здании Сибайского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В помещении загорела электропроводка. По залу быстро начал распространяться едкий запах дыма. На дежурстве в этот день находились лейтенант внутренней службы Евгений Афлятунов и прапорщик внутренней службы Ильназ Ахтямов. Они оперативно эвакуировали сотрудников и посетителей суда.

В здании отключили электричество, а на место происшествия быстро прибыли аварийные службы. В инциденте никто не пострадал.