В Башкирии 12-летний подросток разбился на мопеде

Накануне, 5 июня, вечером произошла авария с участием ребенка. Мальчик передвигался на мопеде и попал в ДТП.

По данным ГИБДД, инцидент произошёл в Буздякском районе. При подъезде к деревне Хозяйства Заготскота 12-летний мальчик на мопеде допустил съезд в кювет. Ребенка экстренно госпитализировали сначала в местную больницу, а после в медицинское учреждение в Уфе.