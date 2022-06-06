В Башкирии 12-летний подросток разбился на мопеде

Накануне, 5 июня, вечером произошла авария с участием ребенка. Мальчик передвигался на мопеде и попал в ДТП.
По данным ГИБДД, инцидент произошёл в Буздякском районе. При подъезде к деревне Хозяйства Заготскота 12-летний мальчик на мопеде допустил съезд в кювет. Ребенка экстренно госпитализировали сначала в местную больницу, а после в медицинское учреждение в Уфе.
Оказалось, мопед подростку подарил отец для выпаса скота. На ребёнке в момент аварии не было шлема. Теперь отцу мальчика грозит административная ответственность.
Фото: ГИБДД РБ.