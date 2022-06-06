В Башкирии в подполе найден труп женщины

В Иглинском районе перед судом предстанет 36-летний местный житель. Его обвинили в убийстве знакомой.

16 мая мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков со своей 55-летней знакомой. Между собутыльниками вспыхнула ссора. В порыве агрессии мужчина задушил знакомую, а чтобы спрятать следы преступления, бросил тело несчастной в подпол в помещении кухни.