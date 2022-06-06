Башкирия отправила на Донбасс десятый гуманитарный конвой

Десятая по счету гуманитарная колонна сегодня выехала из Уфы. В Донецкую и Луганскую народные республики Башкирия направила предметы первой необходимости, медицинское оборудование и стройматериалы. Больше 80 башкирских специалистов оказывают помощь жителям братских республик.
Узнать, что гуманитарный эшелон принадлежит Башкортостану, можно по крупной фотографии генерал-майора Минигали Шаймуратова. Это уже десятая колонна помощи. Каждый раз уезжающих провожают вовсе незнакомые им люди. Неравнодушные жители Уфы выражают поддержку не только словами, зачастую сами формируют гуманитарный груз.
58 тонн самого необходимого. Одежда, вода, медикаменты и стройматериалы. Каждый большегруз подписан «Для ДНР, ЛНР и Красного Луча». Впереди 2000 километров дороги – многие водители уже не впервые едут по этому маршруту.
Кроме того, более 80 специалистов разного профиля помогают жителям Донбасса на месте.
Каждый день наши медики слышат слова благодарности. В Красном Луче они работают с 13 мая. Ежедневно выезжают в разные населенные пункты. Здесь и терапевты, кардиологи, эндокринологи, хирурги. Кроме того, такой же состав у детской службы.
К нам же в республику уже завтра ожидается приезд из братских республик – более 200 детей отправятся в оздоровительные лагеря Башкортостана.