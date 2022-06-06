Башкирия отправила на Донбасс десятый гуманитарный конвой

Десятая по счету гуманитарная колонна сегодня выехала из Уфы. В Донецкую и Луганскую народные республики Башкирия направила предметы первой необходимости, медицинское оборудование и стройматериалы. Больше 80 башкирских специалистов оказывают помощь жителям братских республик.

Узнать, что гуманитарный эшелон принадлежит Башкортостану, можно по крупной фотографии генерал-майора Минигали Шаймуратова. Это уже десятая колонна помощи. Каждый раз уезжающих провожают вовсе незнакомые им люди. Неравнодушные жители Уфы выражают поддержку не только словами, зачастую сами формируют гуманитарный груз.

Мы поддерживаем луганский народ. Наиля от себя собрала подарок и передала в Фонд помощи ДНР. Евгений Стремоухов, председатель Совета ветеранов Октябрьского района г. Уфы

Это форма поддержки борющемуся народу ЛНР и ДНР. Каждый из нас это хочет поддержать. Я внесла деньги на покупку семян. Каждый в разной форме поддерживает. Гульшат Хусаинова, член Совета ветеранов Октябрьского района г. Уфы

58 тонн самого необходимого. Одежда, вода, медикаменты и стройматериалы. Каждый большегруз подписан «Для ДНР, ЛНР и Красного Луча». Впереди 2000 километров дороги – многие водители уже не впервые едут по этому маршруту.

В каждой фуре по два водителя, оперативная доставка. И фуры едут без остановок до пункта назначения. Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Кроме того, более 80 специалистов разного профиля помогают жителям Донбасса на месте.

В Красном Луче ЛНР работают более 40 медицинских работников, более 30 сферы дорожного хозяйства, десять специалистов строительной отрасли. Проводится пуско-наладка по асфальтному заводу. Максим Забелин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан

Каждый день наши медики слышат слова благодарности. В Красном Луче они работают с 13 мая. Ежедневно выезжают в разные населенные пункты. Здесь и терапевты, кардиологи, эндокринологи, хирурги. Кроме того, такой же состав у детской службы.

Проводим комплексный осмотр. Начинается все с доврачебного кабинета. Там же даются направления на анализы. Лабораторную службу мы сюда тоже привезли. Руслан Ахмадуллин, руководитель группы медиков Республики Башкортостан