Музею кубыза в Башкирии могут присвоить имя хомусиста-виртуоза Роберта Загретдинова

Единственному в Башкортостане музею кубыза хотят присвоить имя хомусиста-виртуоза мира Роберта Загретдинова. Именно его коллекция национальных инструментов составляет основу экспозиции одного из залов Мечетлинского историко-краеведческого музея.

Всего там представлено более 300 предметов, дающих исчерпывающую информацию об истории и функционировании кубыза, о его роли в культуре народов Башкортостана. В музее хранятся такие уникальные экспонаты как кубызы из бамбука, дерева, железа, пластиковой карты, а также комбинированные кубызы.