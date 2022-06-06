Жители Уфы возмущены внезапно поднятым тарифом за содержание дома

Не согласны с новым тарифом. Жители дома по улице Зорге в Уфе получили квитанции, в которых изменилась стоимость услуги за содержание. Повышение платы на общем собрании не обсуждалось, говорят жильцы, никаких документов они не подписывали.
Разбитая входная группа, в подъездах сырость и запах, в лифт страшно зайти, говорят жители дома №45 по улице Рихарда Зорге. Деньги за содержание дома они платят, а вот саму услугу им оказывают не должным образом. Ситуация никак не меняется, чего нельзя сказать о тарифах. В последних платёжках за май расходы по статье «Содержание» снова подросли.
Тариф повысили незаконно, считают жильцы, потому что всё сделано без их согласия. Общего собрания по поводу изменения стоимости услуги не проводили, никто из собственников квартир подписи не ставил.
А вот представитель обслуживающей организации так не считает. По мнению мужчины, компания старается выполнять всё в рамках заявок. Однако на элементарную просьбу жильцов поставить обычные урны рядом с каждым подъездом реакции нет давно.
На вопрос, почему столько жалоб, в управляющей компании перечислили, что было сделано за последние годы за счет статьи «Содержание». В 2012 году провели текущий ремонт лестничной клетки, в 2014-м привели в порядок асфальтовое покрытие во дворе, еще через два года установили тамбурные двери, а потом и пластиковые окна в подъездах. По поводу же повышения платы за содержание у управленцев есть своя позиция.
Жильцы многоэтажки отправили в прокуратуру, правительство республики и в приемную президента обращения с просьбой разобраться в ситуации. Пока люди ожидают официального ответа. И если понадобится, они готовы отстаивать свои права в судебном порядке.