Жители Уфы возмущены внезапно поднятым тарифом за содержание дома

Не согласны с новым тарифом. Жители дома по улице Зорге в Уфе получили квитанции, в которых изменилась стоимость услуги за содержание. Повышение платы на общем собрании не обсуждалось, говорят жильцы, никаких документов они не подписывали.

Разбитая входная группа, в подъездах сырость и запах, в лифт страшно зайти, говорят жители дома №45 по улице Рихарда Зорге. Деньги за содержание дома они платят, а вот саму услугу им оказывают не должным образом. Ситуация никак не меняется, чего нельзя сказать о тарифах. В последних платёжках за май расходы по статье «Содержание» снова подросли.

По тарифу у нас была сумма 19,34, по-моему, а сейчас 22 р. первый и второй подъезд, 3, 4, 5-й – 24 р., потому что мы в свое время заварили мусоропровод, поскольку уже не было сил, постоянно засоряется, вонь идет из подвала. Мария Каплун, жительница дома №45 по ул. Зорге

Тариф повысили незаконно, считают жильцы, потому что всё сделано без их согласия. Общего собрания по поводу изменения стоимости услуги не проводили, никто из собственников квартир подписи не ставил.

Тот тариф, который был за квадратный метр, даже на эту сумму они не выполняли полностью свои работы, то есть сейчас они поднимают тариф до 22 рублей, и мы прекрасно понимаем, что даже увеличение до 22 рублей не спасает, то есть они не будут исполнять тот объем работы, который даже они сами заявили. Айрат Ганиев, житель дома №45 по ул. Зорге

А вот представитель обслуживающей организации так не считает. По мнению мужчины, компания старается выполнять всё в рамках заявок. Однако на элементарную просьбу жильцов поставить обычные урны рядом с каждым подъездом реакции нет давно.

На вопрос, почему столько жалоб, в управляющей компании перечислили, что было сделано за последние годы за счет статьи «Содержание». В 2012 году провели текущий ремонт лестничной клетки, в 2014-м привели в порядок асфальтовое покрытие во дворе, еще через два года установили тамбурные двери, а потом и пластиковые окна в подъездах. По поводу же повышения платы за содержание у управленцев есть своя позиция.

Собственники не приняли решения по предложенному размеру платы за жилое помещение летом 2021 года. УК установила с 1 мая 2022 года размер платы на основании постановления администрации Уфы от 1 ноября 2021 года. Аделина Камалыева, пресс-секретарь АО «УЖХ Октябрьского района г. Уфы»