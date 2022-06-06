В Башкирии 29-летнюю женщину бросили умирать с огнестрельным ранением

В городе Кумертау местные жители обнаружили возле дома женщину, которая истекала кровью. Причиной стало огнестрельное ранение в живот.

Прибывшие на место происшествия полицейские вызвали скорую помощь 29-летней местной жительнице. Позднее стало известно, что в живот пострадавшей выстрелил неизвестный мужчина.

Выстрел услышали соседи в ночь на 6 июня и немедленно вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время выясняются все причины произошедшего и устанавливается личность преступника.