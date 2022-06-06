В Башкирии медиков обвинили в махинациях с ковидными выплатами

В Иглинском районе
медицинских работников обвинили в махинациях с так называемыми ковидными
выплатами. Сотрудники скорой помощи обманным путём оформили на себя около 20
ложных выездов и нелегально получили от государства денежное вознаграждение за
мнимое лечение пациентов с диагнозом «коронавирус».
Накрученные вызовы
обнаружили во время внутренней проверки медицинского учреждения. По факту
мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовные дела. По словам
главврача Иглинской ЦРБ, все обвиняемые так или иначе были связаны с профсоюзом
«Действие».
В
декабре и январе был выявлен ряд нарушений касательно ковид-выплат во время
внутренней проверки. Всю документацию мы передали сотрудникам МВД. Также было
выявлено, что эти сотрудники так или иначе были связаны с профсоюзом «Действие».
Сейчас мы ждём результатов этой проверки. От этого зависят дальнейшие наши действия.Радмир Саубанов, главный врач Иглинской центральной районной больницы
История вызвала ещё
больший резонанс, когда один из врачей Денис Уразбаев попытался договориться с
сотрудником ФСБ и предложил ему взятку. Он своей вины не отрицает. По словам
мужчины, на преступление его толкнула нужда в деньгах, а подкупить сотрудников
правоохранительных органов хотел, чтобы избежать наказания.
–
Свою вину я признаю, а главному врачу спасибо большое, не бросил меня,
поддержал. Ну а в профсоюзе «Действие» я никакого смысла не увидел. – А вы
состояли или состоите в профсоюзе «Действие»? – Состоял и ушёл. – А почему
ушли? – Не было поддержки со стороны профсоюза «Действие». – А почему вообще
вступили туда? – Обещали золотые горы, что будет поддержка вне зависимости от
сложившейся ситуации.Денис Уразбаев, врач скорой медицинской помощи Иглинской центральной районной больницы