В Башкирии медиков обвинили в махинациях с ковидными выплатами

– Свою вину я признаю, а главному врачу спасибо большое, не бросил меня, поддержал. Ну а в профсоюзе «Действие» я никакого смысла не увидел. – А вы состояли или состоите в профсоюзе «Действие»? – Состоял и ушёл. – А почему ушли? – Не было поддержки со стороны профсоюза «Действие». – А почему вообще вступили туда? – Обещали золотые горы, что будет поддержка вне зависимости от сложившейся ситуации.

Денис Уразбаев, врач скорой медицинской помощи Иглинской центральной районной больницы