В Белоруссии на фестивале культур представили башкирскую юрту

Башкирская юрта в Белоруссии. В Гродно прошел Республиканский фестиваль национальных культур. Город на Немане собрал несколько тысяч участников и гостей этнического торжества, представителей порядка 30 национальностей. Так, из Башкортостана прибыла официальная делегация, чтобы вручить диаспоре национальную юрту и костюмы.

Башкиры с кураем, татары с тюльпаном, у азербайджанцев – цветок граната, у дагестанцев – эдельвейс. Каждая национальная группа несет свой цветок-символ, значимый для своего народа. Так прошло открытие фестиваля в Гродно.

Беларусь сегодня вобрала в себя все лучшие традиции всех национальностей – в нашей стране живут 156 народностей в мире, согласии, дружбе. Наталья Кочанова, председатель совета Республики Беларусь

На три дня Гродно стал единым театрализованным пространством. В городе развернулись 18 подворий. Молдавское вино или узбекская пахлава – самобытность на любой вкус.

Было выставлено 30 подворий, все очень разные, колоритные. Наша башкирская юрта выделялась, мы давали целый концерт. Вся наша площадка называлась «Сабантуй». Наталья Лапшина, заместитель министра культуры Республики Башкортостан

В подворье общественного объединения Татаро-башкирского культурного наследия «Чишма» национальная кухня, инсценировка сабантуя. Для полного представления культуры не хватало юрты и одежды. Этот вопрос поднимался в прошлом году на встрече, куда приезжал и глава Башкортостана Радий Хабиров. И вот теперь у диаспоры в Белоруссии есть юрта вместе с костюмами и колыбелью.

На встрече с Радием Хабировым мы ставили задачи развития башкирской культуры в Беларуси. Это представление башкирской юрты и башкирских костюмов. И вот нам на фестиваль доставили юрту со всем убранством и костюмами. Эльвира Левшевич, председатель международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»