В Белоруссии на фестивале культур представили башкирскую юрту

Башкирская юрта в Белоруссии. В Гродно прошел Республиканский фестиваль национальных культур. Город на Немане собрал несколько тысяч участников и гостей этнического торжества, представителей порядка 30 национальностей. Так, из Башкортостана прибыла официальная делегация, чтобы вручить диаспоре национальную юрту и костюмы.
Башкиры с кураем, татары с тюльпаном, у азербайджанцев – цветок граната, у дагестанцев – эдельвейс. Каждая национальная группа несет свой цветок-символ, значимый для своего народа. Так прошло открытие фестиваля в Гродно.
На три дня Гродно стал единым театрализованным пространством. В городе развернулись 18 подворий. Молдавское вино или узбекская пахлава – самобытность на любой вкус.
В подворье общественного объединения Татаро-башкирского культурного наследия «Чишма» национальная кухня, инсценировка сабантуя. Для полного представления культуры не хватало юрты и одежды. Этот вопрос поднимался в прошлом году на встрече, куда приезжал и глава Башкортостана Радий Хабиров. И вот теперь у диаспоры в Белоруссии есть юрта вместе с костюмами и колыбелью.
Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно проходит с 1996 года. Подворья всегда встречали, что называется, хлебом и солью. Теперь в Белоруссии есть и башкирская юрта. Некогда жильё кочевников перекочевало в Синеокую.