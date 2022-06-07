В Уфе отметили 40-летие хореографической студии «Дустар»

Танцевальный ансамбль – неизменный участник городских праздничных мероприятий. За время своего существования коллектив заработал немало наград, но самой престижной, конечно, является почетное звание «Народная хореографическая студия», которое танцоры постоянно подтверждают.

За 40 лет «Дустар» стал большой танцевальной семьей, за его плечами не одна сотня выпускников. Занятия в коллективе прививают участникам любовь к народному танцу, а преемственность поколений позволяет передавать традиции ансамбля из года в год, следуя при этом современным тенденциям в хореографии.