Житель Башкирии перевел мошеннику 175 тысяч рублей

40-летний житель Иглинского района обратился в отделение полиции и сообщил, что перевел свои сбережения телефонному аферисту Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Со слов заявителя, на его телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что его сбережения находятся в опасности.