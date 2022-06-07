Уроженец Башкирии Тагир Хасанов погиб во время специальной операции на Украине

Житель Архангельского района Башкирии Тагир Хасанов погиб во время специальной операции на Украине. Он служил механиком-водителем отделения артиллерийской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Военный родился в селе Верхние Лемезы. В 2006 году он был призван на срочную службу. С тех пор его жизнь была связана с ВС РФ.