В Башкирии женщина зарезала мужа-вахтовика в ответ на оскорбление и побои

Поначалу на мужчине ранение практически никак не сказалось. Внешне он находился в нормальном состоянии, вел себя как ни в чем не бывало и не жаловался. Его супруга проверила рану и не заметила там крови. Спустя практически сутки потерпевший стал жаловаться на боль в сердце, а его лицо побледнело. В какой-то момент он слег, однако просил не вызывать «скорую». Спустя некоторое время мужчина перестал подавать признаки жизни, и тогда его жена вызвала медиков, которые в итоге констатировали смерть.