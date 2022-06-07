В Башкирии женщина зарезала мужа-вахтовика в ответ на оскорбление и побои

В Бирском районе Башкирии суд вынес приговор местной жительнице, зарезавшей вернувшегося с вахты мужа. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе местного суда.
В день происшествия пьяный супруг подсудимой обматерил ее и ударил. Обиженная женщина приняла решение его проучить. Она взяла нож и, чтобы глубоко не попасть, держа за лезвие, вонзила его мужу в спину.
Поначалу на мужчине ранение практически никак не сказалось. Внешне он находился в нормальном состоянии, вел себя как ни в чем не бывало и не жаловался. Его супруга проверила рану и не заметила там крови. Спустя практически сутки потерпевший стал жаловаться на боль в сердце, а его лицо побледнело. В какой-то момент он слег, однако просил не вызывать «скорую». Спустя некоторое время мужчина перестал подавать признаки жизни, и тогда его жена вызвала медиков, которые в итоге констатировали смерть.
Ранение было осложнено гидропневмотораксом. Со всеми смягчающими обстоятельствами женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.