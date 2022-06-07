Житель Башкирии ударил ножом приятеля за то, что тот мешал ему спать

В отделение полиции из больницы Нефтекамска поступило сообщение о том, что к ним доставили 40-летнего мужчину с ножевым ранением. Инцидент произошел в многоквартирном доме в селе Николо-Березовка, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Полицейские в кратчайшие сроки разыскали хозяина дома и доставили его в отделение полиции. Им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. Свою вину он отрицать не стал и рассказал сотрудникам полиции, что ударил приятеля ножом за то, что тот мешал ему спать.