Житель Башкирии ударил ножом приятеля за то, что тот мешал ему спать

В отделение полиции из больницы Нефтекамска поступило сообщение о том, что к ним доставили 40-летнего мужчину с ножевым ранением. Инцидент произошел в многоквартирном доме в селе Николо-Березовка, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Житель Башкирии ударил ножом приятеля за то, что тот мешал ему спать

Полицейские в кратчайшие сроки разыскали хозяина дома и доставили его в отделение полиции. Им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. Свою вину он отрицать не стал и рассказал сотрудникам полиции, что ударил приятеля ножом за то, что тот мешал ему спать.

По словам подозреваемого, в тот вечер к нему домой пришел 40-летний приятель. Мужчины распивали спиртное. Под воздействием алкоголя у них начался конфликт. В итоге хозяин квартиры схватился за нож и ударил своего знакомого.

пресс-служба МВД по РБ

На мужчину завели уголовное дело. Полицейские изъяли у него нож.

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