Суд ужесточил наказание жителю Уфы, который избил мужчину трубой

Установлено, что в июле 2019 года между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес удар металлической трубой по голове оппонента, причинив ему открытую черепно–мозговую травму. В результате причиненного вреда 37-летний пострадавший признан инвалидом 2 группы.

пресс-служба прокуратуры РБ