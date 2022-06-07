Суд ужесточил наказание жителю Уфы, который избил мужчину трубой

Верховный суд РБ ужесточил наказание жителю Уфы за причинение тяжких телесных повреждений мужчине. Ранее суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, взыскав с него в качестве морального вреда 800 тысяч рублей.
Свою вину мужчина не признал. Гособвинитель не согласился с наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке.
Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, а также увеличил размер выплату компенсации моральной компенсации до 1 млн рублей.