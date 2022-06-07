Суд ужесточил наказание жителю Уфы, который избил мужчину трубой

Верховный суд РБ ужесточил наказание жителю Уфы за причинение тяжких телесных повреждений мужчине. Ранее суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, взыскав с него в качестве морального вреда 800 тысяч рублей.

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Установлено, что в июле 2019 года между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес удар металлической трубой по голове оппонента, причинив ему открытую черепно–мозговую травму. В результате причиненного вреда 37-летний пострадавший признан инвалидом 2 группы.

пресс-служба прокуратуры РБ

Свою вину мужчина не признал. Гособвинитель не согласился с наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке.

Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, а также увеличил размер выплату компенсации моральной компенсации до 1 млн рублей.

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