В Башкирии столкнулись «Девятка» и грузовик: двое парней в тяжелом состоянии

Вчера, шестого июня, в Мелеузе столкнулись "Лада" девятой модели и грузовик "КАМАЗ". Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Смоленской.

Виновником аварии оказался 36-летний водитель грузовика. Выяснилось, что при повороте налево он допустил столкновение с движущейся "Девяткой".

Водителя легковушки и его пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Известно, что они осуществляли по городу доставку еды. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.