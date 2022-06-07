В Уфе в подъезде многоэтажки загорелся деревянный ларь, эвакуированы 14 человек

Вчера, шестого июня, в одной из многоэтажек Уфы произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, на место происшествия незамедлительно направились пожарные и другие экстренные службы.
Возгорание произошло в многоквартирном 6-этажном доме по улице Ахметова. Огонь повредил деревянный ларь на лестничной площадке. Открытое горение ликвидировали спустя 10 минут после поступления вызова диспетчеру.
Спасатели эвакуировали 14 человек, из которых 2 детей. К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 13 человек.
Фото: МЧС по РБ.