В Сибае состоялся финальный этап турнира UramBairam 3х3

Соревнования собрали больше 80 баскетбольных команд из Башкортостана и Челябинской области. Турнир прошел в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье».

Среди женских команд в трех возрастных категориях лучшими стали представительницы Магнитогорска. Также на пьедестале оказались коллективы из Кумертау, Учалов и Зилаирского района. Среди юношей первое место заняли команды Сибая, Баймака и Куюргазинского района. Второй финальный этап пройдет в Стерлитамаке 25 июня, а заключительный тур состоится в Уфе в конце августа.