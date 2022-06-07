В Сибае состоялся финальный этап турнира UramBairam 3х3

Соревнования собрали больше 80 баскетбольных команд из Башкортостана и Челябинской области. Турнир прошел в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье».
На мероприятии состоялось вручение комплектов мячей 15 школам-участницам чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Проведение этой серии турниров стало возможным благодаря республиканской грантовой поддержке для физкультурно-массовых мероприятий.
Среди женских команд в трех возрастных категориях лучшими стали представительницы Магнитогорска. Также на пьедестале оказались коллективы из Кумертау, Учалов и Зилаирского района. Среди юношей первое место заняли команды Сибая, Баймака и Куюргазинского района. Второй финальный этап пройдет в Стерлитамаке 25 июня, а заключительный тур состоится в Уфе в конце августа.