В Башкирии дети пострадали после игры на двухметровой трубе

Накануне, 6 июня, в селе Кендектамак Туймазинского района произошёл несчастный случай. Подробности инцидента сообщает ИА «Башинформ».
По предварительной информации, два брата играли в овраге на металлической трубе высотой более двух метров. В один момент они не удержались и упали с высоты на землю. Им удалось самостоятельно выбраться из оврага и обратиться за помощью к случайному прохожему.
Пострадавшим мальчикам 12 и 14 лет. Им потребовалась госпитализация. Старшему диагностировали закрытый перелом поясничных позвонков, а младшему – ушиб грудной клетки.