В Башкирии осудят водителя, по вине которого погиб человек

В Белорецком районе перед судом предстанет 36-летний водитель, по вине которого погиб человек. Авария произошла 14 апреля на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

Мужчина на ВАЗ-2110 не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Автомобиль перевернулся несколько раз. В машине находились три пассажира, один из которых скончался от полученных травм. Ему было 26 лет.

Водитель с места происшествия скрылся. Когда виновный в аварии был установлен, выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Оказалось, мужчина и его знакомые поехали из Белорецка в Магнитогорск, но попали под дождь и заблудились. В машине они решили выпить, а после продолжить путь. К сожалению, поездка закончилась аварией.