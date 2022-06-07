В Башкирии задержали предполагаемого наркосбытчика

В Башкирии задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в сбыте наркотиков. Предполагается, что уфимец ездил по республике и распространял запрещенные вещества через закладки.
При личном досмотре у него обнаружили меньше полграмма запрещенных препаратов, а при осмотре машины нашли еще около десяти граммов наркотиков. Задержанный рассказал сотрудникам, что уже на протяжении двух лет наркотики для него не увлечение, а работа.
По факту покушения на сбыт наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под домашний арест.