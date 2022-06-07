Правительство России выделит средства на создание дополнительных мест в детских садах Башкирии

Республике Башкортостан выделят средства для оснащения детских садов. Распоряжение о направлении 54,4 миллиона рублей на строительство и оснащение ясельных групп подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Федеральные средства будут направлены на строительство новых зданий для дошкольных учреждений, а также на улучшение условий уже имеющихся групп. Уже в 2022 году республика из федерального бюджета получит 48,4 миллиона рублей.