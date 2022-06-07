В Башкирии откроется сеть турецких ресторанов питания Ercan Burger. Информация об открытии ресторанов появилась на сайте правительства республики.

В Сибае на площадке всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» было подписано соглашение о сотрудничестве на пять лет. Договор подписали Министерство торговли и услуг Башкирии и компания Nevco Holding.