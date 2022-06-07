Радий Хабиров – журналистам Башкирии: «Благодарю за ваш настрой бороться за правду»

Как жить в эпоху постправды? Сегодня в Уфе прошел второй республиканский форум журналистов «Медиайыйын». На мероприятии собрались представители региональных и районных СМИ. Основные вопросы касались того, как в условиях фейков и лжи доносить до людей достоверную информацию. В мероприятии принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров, который поблагодарил сообщество за работу и обозначил основные вызовы, с которыми приходится сталкиваться.
Есть такая профессия – Родину защищать. В условиях информационной войны сюда по праву можно отнести журналистов, которым порой приходится бороться с многочисленными потоками лжи и грязи. В зале собрались представители республиканских и районных СМИ. Именно они, по словам Радия Хабирова, зачастую являются единственными островками достоверной информации. Власти намерены и дальше их поддерживать.
Форум журналистов проводится в республике второй год подряд. По итогам первой такой встречи глава Башкортостана дал 15 поручений, 9 из которых на сегодня уже выполнены. Так, например, повысили зарплату муниципальным работникам и ввели грантовую помощь. Сотрудников печатных СМИ стали переобучать на освоение интернет-пространства.
Значимость региональных СМИ отметили и федеральные эксперты. В их числе, например, директор телеканала Russia Today Алексей Николов и замдиректора газеты «Аргументы и факты» Марина Мишкунина.
В эпоху постправды зачастую именно многочисленные вбросы в интернет-пространстве формируют в головах людей определенные убеждения. Те же блогеры редко отвечают за свои слова, в то время как официальные СМИ обязаны публиковать информацию после тщательной перепроверки.
В ходе встречи Радий Хабиров отметил работу сотрудников нашего телеканала, а также других СМИ, которые освещали события на Донбассе. А также вспомнил работу репортеров, которые еще в начале пандемии не побоялись войти в красную зону, рассказывая жителям об опасности коронавируса. Кроме того, представителей сообщества из разных районов наградили благодарственными письмами и вручили звания заслуженных работников печати.
На разных площадках для журналистов организовали мастер-классы. Всего в работе медиафорума приняло участие более 600 делегатов. К слову, на сегодня в республике СМИ вещают сразу на шести языках. Для представителей национальных изданий будет проведен отдельный форум этой осенью. Кроме того, власти намерены оказать поддержку и независимым средствам массовой информации, которые также создают информационную повестку.