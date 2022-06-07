Радий Хабиров – журналистам Башкирии: «Благодарю за ваш настрой бороться за правду»

Как жить в эпоху постправды? Сегодня в Уфе прошел второй республиканский форум журналистов «Медиайыйын». На мероприятии собрались представители региональных и районных СМИ. Основные вопросы касались того, как в условиях фейков и лжи доносить до людей достоверную информацию. В мероприятии принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров, который поблагодарил сообщество за работу и обозначил основные вызовы, с которыми приходится сталкиваться.

Есть такая профессия – Родину защищать. В условиях информационной войны сюда по праву можно отнести журналистов, которым порой приходится бороться с многочисленными потоками лжи и грязи. В зале собрались представители республиканских и районных СМИ. Именно они, по словам Радия Хабирова, зачастую являются единственными островками достоверной информации. Власти намерены и дальше их поддерживать.

Взаимоотношение власти и журналистики – очень важный вопрос. Потому что мы не можем решить стоящие перед нами задачи без профессиональной разъяснительной работы и освещения этой деятельности. Благодарю за вашу работу, принципиальность, настоящий настрой бороться за правду, поддерживать наш родной Башкортостан. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Форум журналистов проводится в республике второй год подряд. По итогам первой такой встречи глава Башкортостана дал 15 поручений, 9 из которых на сегодня уже выполнены. Так, например, повысили зарплату муниципальным работникам и ввели грантовую помощь. Сотрудников печатных СМИ стали переобучать на освоение интернет-пространства.

Людям сегодня важно, чтобы с ними разговаривали. И это необязательно военный репортаж с места событий, можно в каждом районе найти тему. Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир

Значимость региональных СМИ отметили и федеральные эксперты. В их числе, например, директор телеканала Russia Today Алексей Николов и замдиректора газеты «Аргументы и факты» Марина Мишкунина.

Местный телеканал, местная газета, местный блогер. Доверять нужно тому, у кого ты можешь спросить: «А это правда?» А это тот, кто живет рядом. Алексей Николов, генеральный директор телеканала Russia Today

В эпоху постправды зачастую именно многочисленные вбросы в интернет-пространстве формируют в головах людей определенные убеждения. Те же блогеры редко отвечают за свои слова, в то время как официальные СМИ обязаны публиковать информацию после тщательной перепроверки.

Было вылито огромное количество лжи на нашу страну – такого не было никогда. Эта информационная война сложнее и жестче, потому что она действует на мозг людей. Поэтому на журналистов сейчас возлагается колоссальная ответственность. Марина Мишкунина, первый заместитель генерального директора АО «Аргументы и факты»

В ходе встречи Радий Хабиров отметил работу сотрудников нашего телеканала, а также других СМИ, которые освещали события на Донбассе. А также вспомнил работу репортеров, которые еще в начале пандемии не побоялись войти в красную зону, рассказывая жителям об опасности коронавируса. Кроме того, представителей сообщества из разных районов наградили благодарственными письмами и вручили звания заслуженных работников печати.

Мы живем здесь всю жизнь, нам доверяют, и мы должны это оправдывать. Римма Валиева, ответственный секретарь газеты «Балтач таннары»