В Уфе появится Аллея медицинской доблести

В башкирской столице появится Аллея медицинской доблести в честь медиков, погибших при исполнении служебного долга. Она будет расположена на территории Республиканской клинической больницы.

Кроме этого, здесь будет установлен бюст одного из основоположников здравоохранения республики Гумера Куватова. С работами по благоустройству пешеходной дороги по улице Достоевского ознакомился министр здравоохранения.

Министр здравоохранения хорошо знаком с работой больницы, ведь свой трудовой путь начинал здесь в качестве невролога. На встрече с коллективом Айрат Рахматуллин ответил на все вопросы врачей и отметил, что масочный режим в сфере здравоохранения отменяться не будет, так как больницы и поликлиники являются зоной повышенного риска.