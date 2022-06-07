В Уфе появится Аллея медицинской доблести

В башкирской столице появится Аллея медицинской доблести в честь медиков, погибших при исполнении служебного долга.  Она будет расположена на территории Республиканской клинической больницы.

Кроме этого, здесь будет установлен бюст одного из основоположников здравоохранения республики Гумера Куватова. С работами по благоустройству пешеходной дороги по улице Достоевского ознакомился министр здравоохранения.  

Министр здравоохранения хорошо знаком с работой больницы, ведь свой трудовой путь начинал здесь в качестве невролога. На встрече с коллективом Айрат Рахматуллин ответил на все вопросы врачей и отметил, что масочный режим в сфере здравоохранения отменяться не будет, так как больницы и поликлиники являются зоной повышенного риска.

Фото №1 - В Уфе появится Аллея медицинской доблести

Вопросы очень правильные: о строительстве новой поликлиники, о новом оборудовании. Будем системно и разумно подходить к этому. Вопросы по эпидрежиму также актуальны для медработников.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан
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