В Уфе открыли памятник герою Великой Отечественной войны Даяну Мурзину

Даян Баянович Мурзин был настоящим воином, профессиональным разведчиком, замечательным руководителем правоохранительных органов, а ещё очень добрым и светлым человеком. До конца жизни он был одним из самых оптимистичных ветеранов Великой Отечественной войны. Открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения его подвигам, его жизненному пути.

Даян Мурзин изображен в военной форме, держащим в одной руке автомат дулом вниз, а в другой руке – букет цветов, таким образом символизируя победу в Великой Отечественной войне и наступление мира. Даян Баянович попал на фронт в первые дни войны. В качестве разведчика передавал ценные сведения, а затем возглавлял партизанское движение на Украине, в Белоруссии, Молдавии и Чехословакии. Даже будучи тяжело ранен, он не прекращал борьбу с захватчиками, нанося сильный урон войскам фашистов. Гитлер даже объявил его личным врагом.