В Уфе открыли памятник герою Великой Отечественной войны Даяну Мурзину

Сегодня в Уфе открыли памятник Даяну Мурзину – герою Великой Отечественной войны, разведчику и командиру интернациональной бригады партизан. Памятник в полный рост появился в сквере возле театра «Нур».

В торжественной церемонии приняли участие глава республики Радий Хабиров, руководители правоохранительных органов и родственники Даяна Мурзина. Руководитель Башкортостана выразил благодарность инициаторам установки памятника.

Даян Баянович Мурзин был настоящим воином, профессиональным разведчиком, замечательным руководителем правоохранительных органов, а ещё очень добрым и светлым человеком. До конца жизни он был одним из самых оптимистичных ветеранов Великой Отечественной войны. Открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения его подвигам, его жизненному пути.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе открыли памятник герою Великой Отечественной войны Даяну Мурзину

Даян Мурзин изображен в военной форме, держащим в одной руке автомат дулом вниз, а в другой руке – букет цветов, таким образом символизируя победу в Великой Отечественной войне и наступление мира. Даян Баянович попал на фронт в первые дни войны. В качестве разведчика передавал ценные сведения, а затем возглавлял партизанское движение на Украине, в Белоруссии, Молдавии и Чехословакии. Даже будучи тяжело ранен, он не прекращал борьбу с захватчиками, нанося сильный урон войскам фашистов. Гитлер даже объявил его личным врагом.

Он, конечно, много вспоминал о тяжелых боях, о своих товарищах. Он говорил, что это билет в один конец, обратно можно вернуться только с победой. Поэтому он сражался и добился ее.

Альбина Мурзина, внучка Даяна Мурзина
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