В Уфе открыли памятник герою Великой Отечественной войны Даяну Мурзину

Сегодня в Уфе открыли памятник Даяну Мурзину – герою Великой Отечественной войны, разведчику и командиру интернациональной бригады партизан. Памятник в полный рост появился в сквере возле театра «Нур».
В торжественной церемонии приняли участие глава республики Радий Хабиров, руководители правоохранительных органов и родственники Даяна Мурзина. Руководитель Башкортостана выразил благодарность инициаторам установки памятника.
Даян Мурзин изображен в военной форме, держащим в одной руке автомат дулом вниз, а в другой руке – букет цветов, таким образом символизируя победу в Великой Отечественной войне и наступление мира. Даян Баянович попал на фронт в первые дни войны. В качестве разведчика передавал ценные сведения, а затем возглавлял партизанское движение на Украине, в Белоруссии, Молдавии и Чехословакии. Даже будучи тяжело ранен, он не прекращал борьбу с захватчиками, нанося сильный урон войскам фашистов. Гитлер даже объявил его личным врагом.