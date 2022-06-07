200 детей из Донбасса прибыли в Башкирию на каникулы

Отдых юных жителей ЛДНР запланирован на три недели, в программе – поездки в заповедники, в пещеру Салавата Юлаева, посещение Юмагузинского водохранилища, а также экскурсии по Уфе.

В правительстве республики сообщили, что за время летней оздоровительной кампании Башкортостан посетят более тысячи детей Донбасса.

Также в планах до конца года оказать медпомощь в рамках санаторно-курортного лечения порядка 250-300 взрослым, нуждающимся в помощи.

Группа из более чем 200 человек выехала из ЛДНР утром 5 июня. На границе с Ростовской областью группа прошла первый этап медосмотра, сейчас по приезде в Уфу детей и сопровождающих обследуют специалисты Роспотребнадзора. Группу на четырех автобусах сегодня отправили в Кумертау, в детский лагерь «Зеленые дубки».