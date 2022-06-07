В Уфе стартовал чемпионат ФСИН по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону

Сегодня в Уфе на спорткомплексе «Биатлон» стартовал чемпионат Федеральной службы исполнения наказания по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В столице республики эти соревнования проводятся ежегодно. Их результаты идут в зачет Спартакиады. В нее входят 9 дисциплин, и состязания по ним проводятся в течение года в разных городах страны.
В Уфе общекомандные итоги подведут по двум видам спорта. Всего на старт вышли представители 36 коллективов из разных регионов России.
Соревнования будут проходить четыре дня. Сначала по легкоатлетическому кроссу, затем участники выступят в служебном биатлоне в забегах на 3 километра с двумя огневыми рубежами и в эстафете. По итогам выступления в чемпионате будет сформирована сборная команда ФСИН для выступления на межведомственных соревнованиях среди силовых структур.