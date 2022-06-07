В Уфе стартовал чемпионат ФСИН по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону

Сегодня в Уфе на спорткомплексе «Биатлон» стартовал чемпионат Федеральной службы исполнения наказания по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В столице республики эти соревнования проводятся ежегодно. Их результаты идут в зачет Спартакиады. В нее входят 9 дисциплин, и состязания по ним проводятся в течение года в разных городах страны.

В Уфе общекомандные итоги подведут по двум видам спорта. Всего на старт вышли представители 36 коллективов из разных регионов России.

Трасса была легче, чем в прошлом году. Настраивалась на победу. Бег был хорошим для меня, контролировала бег, представитель подсказывал мне время. Яна Перепелица, участница соревнований

Сначала проводится массовая работа у себя в территориях, и там выявляются сильнейшие, и лучшие приезжают уже сюда, на финальные соревнования. Дмитрий Дмитриев, начальник отдела организации служебно-боевой подготовки управления кадров ФСИН России

Соревнования будут проходить четыре дня. Сначала по легкоатлетическому кроссу, затем участники выступят в служебном биатлоне в забегах на 3 километра с двумя огневыми рубежами и в эстафете. По итогам выступления в чемпионате будет сформирована сборная команда ФСИН для выступления на межведомственных соревнованиях среди силовых структур.