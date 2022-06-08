За незаконный отстрел лося осудили двоих жителей Башкирии

По факту незаконного отстрела лося в Дюртюлинском районе суд вынес приговор двоим мужчинам. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

В январе текущего года двое браконьеров без лицензии застрелили лося из охотничьего ружья. Они решили разделать тушу позже и направились домой, но были задержаны полицейскими. Сумма причиненного ущерба животному миру составила около 400 тысяч рублей.

Свою вину подсудимые признали и возместили сумму причиненного ущерба. Суд приговорил их к 1 году и 2 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно.