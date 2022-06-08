Названа средняя зарплата в Башкирии в марте 2022 года

В марте среднемесячная номинальная зарплата в Башкортостане достигла 46 579 рублей. Это на 17% больше, если сравнивать с прошлым годом, сообщили аналитики Башстата.

Реальная начисленная заработная плата в республике в марте составила 97,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Средняя зарплата в Башкирии за первый квартал 2022 года превысила 43 166 рублей, что на 12,5% больше, если сравнивать с прошлым годом.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работающих определяется, исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.