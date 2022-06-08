В Башкирии осудили мужчину, мужчине, который, уходя от преследования, сбил полицейского

В Благовещенске суд вынес приговор мужчине, который, уходя от преследования, сбил полицейского дверью машины. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Все произошло в октябре прошлого года. В полицию поступила информация о том, что двое неизвестных занимаются сбытом наркотиков на территории Северного кладбища.

Прибывшие на место сотрудниик полиции обнаружили подсудимого, который проигнорировал их требования и попытался скрыться на своем автомобиле. Управляя источником повышенной опасности, мужчина открытой дверью машины сбил одного из полицейских.