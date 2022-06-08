Новую детскую поликлинику в Баймаке планируют открыть в марте 2023 года

Новую детскую поликлинику в Баймаке планируют открыть в марте 2023 года. Об этом Радий Хабиров заявил в ходе приема граждан, который провел Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В частности, одно из обращений, поступивших в приёмную Владимира Путина, касалось строительства и оснащения в башкирском городе медучреждения. Радий Хабиров сообщил, что новую поликлинику строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Объект представляет собой трёхэтажное здание площадью почти 6 тысяч кв. м.

Напомним, в мае этого года руководитель региона во время рабочей поездки посетил строительную площадку и ознакомился с ходом работ на объекте. По его словам, он будет оснащен всем необходимым оборудованием, часть которого уже приобрели. 

Она в хорошем темпе строится, готовность 42%. Мы договорились со строителями, им нужна помощь и корректировка проекта. Срок завершения строительных работ – декабрь 2022 года. Запуск поликлиники с учетом лицензирования и докупки оборудования, беря с запасом,– 1 марта 2023 года.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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