Новую детскую поликлинику в Баймаке планируют открыть в марте 2023 года. Об этом Радий Хабиров заявил в ходе приема граждан, который провел Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
В частности, одно из обращений, поступивших в приёмную Владимира Путина, касалось строительства и оснащения в башкирском городе медучреждения. Радий Хабиров сообщил, что новую поликлинику строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Объект представляет собой трёхэтажное здание площадью почти 6 тысяч кв. м.
Напомним, в мае этого года руководитель региона во время рабочей поездки посетил строительную площадку и ознакомился с ходом работ на объекте. По его словам, он будет оснащен всем необходимым оборудованием, часть которого уже приобрели.