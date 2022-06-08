Житель Уфы вымогал деньги у доверчивых женщин за интимные фотографии

В полицию Уфы обратилась 27-летняя девушка, которая рассказала, что у неё вымогают деньги. Как отмечает пресс-служба МВД, мошенником оказался 26-летний житель города.

Парень создал личную страницу на сайте знакомств в феврале, а в марте он начал активно общаться с девушками. Уфимец втирался в доверие к собеседницам, просил прислать ему интимные фотографии, но после этого начинал угрожать, что отправит откровенные фото девушек их близким, если не получит денег.

Сам парень отправлял девушкам не свои фотографии, а снимки, скаченные из интернета. Сначала он попросил у 27-летней собеседницы 1 тысячу рублей в долг, на второй раз девушка отказалась помогать парню, тогда он стал требовать с неё деньги, угрожая отправить её фотографии знакомым.

Оказалось, ранее парень уже был судим за вымогательство. Таким же образом он обманул 30-летнюю женщину из Абзелиловского района. В общей сложности сельчанка перевела собеседнику около 7 тысяч рублей. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, но свои мошеннические действия уфимец не прекратил.

Полиция завершила дознание и отправила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.