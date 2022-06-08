В Башкирии многодетный отец на экскаваторе задавил пешехода

В Нефтекамске перед судом предстал местный житель, которого обвинили в смерти мужчины. Обвиняемый насмерть сбил человека.
Инцидент произошёл в феврале этого года. Во дворе многоквартирного дома мужчина на экскаваторе начал сдавать назад. Он не заметил пешехода и наехал на него. От полученных травм пострадавший скончался.
Суд учёл наличие у виновника аварии трёх маленьких детей. Сам мужчина свою вину полностью признал. Его решили не привлекать по линии ГИБДД. Также мужчину не стали лишать водительских прав.