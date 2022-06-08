В Башкирии женщина случайно убила сестру, вонзив в неё нож

В итоге суд постановил признать обвиняемую виновной и назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но было принято решение отсрочить ей отбывание назначенного наказания до достижения ее дочерей 14-летнего возраста, то есть до 1 ноября 2032 года. За ее поведением будет осуществляться контроль.