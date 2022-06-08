В Башкирии женщина случайно убила сестру, вонзив в неё нож

В Баймакском районе перед судом предстала местная жительница. Её обвинили в убийстве двоюродной сестры.
26 декабря 2021 года две сестры в состоянии алкогольного опьянения поругались на бытовой почве. Одна из них решила навредить другой, но убивать не хотела. Женщина схватила нож и ударила им несчастную в паховую область.
Свою вину она не признала. Женщина сообщила, что они с сестрой подрались. Чтобы защитить себя, она взяла в руки нож, но во время драки сёстры упали и клинок вошёл в тело родственницы.
В итоге суд постановил признать обвиняемую виновной и назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но было принято решение отсрочить ей отбывание назначенного наказания до достижения ее дочерей 14-летнего возраста, то есть до 1 ноября 2032 года. За ее поведением будет осуществляться контроль.