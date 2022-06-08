«Уфа» может остаться в РПЛ, заменив воронежский «Факел»

Накануне состоялась пресс-конференция генерального директора футбольного клуба «Уфа» Шамиля Газизова. На ней он рассказал журналистам о дальнейшей судьбе клуба после вылета в футбольную национальную лигу, финансировании, а также задачах команды на следующий сезон.

После поражения от «Оренбурга» в стыковых матчах прошло чуть больше недели. Всё это время руководство футбольного клуба «Уфа» молчало. Поэтому вопросов у журналистов собралось действительно много. На самые главные из них генеральный директор ответил в самом начале.

На сегодняшний день мы в ФНЛ-1. Достаточное финансирование есть. Задача? Вернуться в Премьер-лигу как можно быстрее. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Сейчас в тренерском штабе «Уфы» всего два специалиста – Николай Сафрониди и Артур Шайбеков. Оба работают в клубе с 2018 года. Ведутся переговоры и по поводу главного тренера команды, сейчас у Газизова есть две кандидатуры на этот пост. Несмотря на вылет в ФНЛ, остался и основной спонсор «Уфы» BetBoom. Финансирование у клуба есть, уже появились новые партнёры, которые помогут команде в ближайшем сезоне.

У нас есть игроки на контрактах, которые выше ФНЛ. Бюджет должен быть в районе 400-450 миллионов, эти деньги у нас есть. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Что касается трансферных новостей, на данный момент на контрактах с «Уфой» находится 20 футболистов, правда, два из них – 2006 года рождения. С большой долей вероятности команду покинет лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Надеется Газизов на одного из лучших вратарей России Александра Беленова, на данный момент у вратаря действующий контракт с «Уфой» ещё на один год. Впрочем, существует вероятность, что «Уфа» в следующем сезоне сыграет в Премьер-Лиге. Сейчас проблемы со стадионом испытывает вышедший в РПЛ «Факел». Тем не менее воронежский клуб получил необходимую лицензию, но должен в ближайшее время исправить ситуацию. Если этого не произойдёт, по спортивному принципу в РПЛ сыграет «Уфа». Шамиль Газизов следит за развитием событий.

Я задавал на той встрече вопрос о том, кто имеет лицензию на выступление в РПЛ. Мне сказали, что пять клубов, «Факела» там не было. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»