В Уфе стартовал проект «Плавание для всех»

Его суть в том, чтобы научить школьников за десять занятий держаться на воде. Занятия бесплатные благодаря выигранному гранту от Министерства спорта республики.

Урок для новичков начинается с разминки на земле и задания от тренера. Ребята получают необходимый инвентарь: плавательные пояса и пенопластовые гантели, чтобы лучше держаться на воде. Ведь для многих это первое занятие в бассейне.

К примеру, Елизавета Ахматова и Ярослав Павлов только учатся держаться на воде, в отличие от Семена Кавокина, который уже четыре года занимается этим спортом. А потому впечатления от первого урока такие разные

Проект «Плавание для всех» удалось реализовать благодаря республиканскому гранту. Занятия бесплатные и проводятся для школьников. Задача проекта за десять уроков обучить детей навыкам поведения на воде.

Второй этап подготовки юных спортсменов – переход на соседнюю дорожку. Тренеры осматривают и анализируют, кто из ребят быстрее понял задание и не боится воды. Как правило, таких в группе новичков всего 20%. Остальные остаются на ближайшей к преподавателю дорожке.