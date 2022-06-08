Башкирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве России по ММА

В Омске завершилось первенство России по смешанному боевому единоборству ММА. Участие в турнире приняли более 340 спортсменов из 57 регионов России. Республика Башкортостан выставила на соревнования сильнейших бойцов в возрасте от 12 до 15 лет. Наши спортсмены завоевали на прошедшем форуме восемь медалей, три из которых – высшего достоинства.
Первым победителем первенства России по ММА среди спортсменов из Башкортостана в истории стал Данил Туроходжаев. Спортсмен занимается смешанным боевым единоборством уже три с половиной года. В следующем сезоне Данил будет выступать в возрастной категории до 14-15 лет, но хочет повторить свой успех. А сейчас сборная Башкортостана отправилась на сбор в Мокроусово.