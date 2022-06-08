Башкирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве России по ММА

Для меня это не первый опыт, но на России первый, три боя продержалась, первое место. Это не первые соревнования, самые серьёзные из тех, что у меня были. Было два боя, в одном из них проиграла, в другом – выиграла.

Рузана Файзулина и Валерия Исхакова, призёры первенства России по ММА