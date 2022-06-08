Башкирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве России по ММА

В Омске завершилось первенство России по смешанному боевому единоборству ММА. Участие в турнире приняли более 340 спортсменов из 57 регионов России. Республика Башкортостан выставила на соревнования сильнейших бойцов в возрасте от 12 до 15 лет. Наши спортсмены завоевали на прошедшем форуме восемь медалей, три из которых – высшего достоинства.

Для меня это не первый опыт, но на России первый, три боя продержалась, первое место. Это не первые соревнования, самые серьёзные из тех, что у меня были. Было два боя, в одном из них проиграла, в другом – выиграла.

Рузана Файзулина и Валерия Исхакова, призёры первенства России по ММА

Первым победителем первенства России по ММА среди спортсменов из Башкортостана в истории стал Данил Туроходжаев. Спортсмен занимается смешанным боевым единоборством уже три с половиной года. В следующем сезоне Данил будет выступать в возрастной категории до 14-15 лет, но хочет повторить свой успех. А сейчас сборная Башкортостана отправилась на сбор в Мокроусово.

Провел четыре боя, было сложно, соперники были сложные. Мне понравилось, получил огромный опыт, у меня были хорошие сборы. Приезжали участники спарринг-партнеры из разных команд, было по две тренировки в день.

Данил Турохаджаев, победитель первенства России по ММА

Для нас это большое достижение. С каждым годом наши воспитанники показывают лучшую работу, это благодаря нашей сплоченной работе. Благодарен всем тренерам, которые помогают нам.

Махмад Икромов, старший тренер сборной Республики Башкортостан
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